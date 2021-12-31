«Диджитал детокс». Медведева взяла отдых от социальных сетей

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева написал в Instagram, что решила на время отдохнуть от социальных сетей.

«У каждого человека есть свое представление о том, что для него важно и что заставляет его чувствовать комфорт. Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал детокс от всех социальных сетей. Как это поможет мне — скоро узнаете», — написала Медведева.