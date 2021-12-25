Медведева рассказала, когда ей было страшно вместе с Милохиным

Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали о моментах, когда им было страшно кататься на «Ледниковом периоде». Фигуристка и тиктокер стали гостями передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Медведева: — Мне нравится с Даней кататься, он очень надежный партнер.

Милохин: — Не всегда.

Медведева: — Да, были моменты, когда немного страх ощущала. Это связано с поддержками. И до конца проекта это все продолжалось. Мне было страшно и Дане тоже было страшно, но он не показывал этого.

Милохин: — Боялся уронить Женю, как будто бы со мной ничего не произошло бы. Вот когда мы первый раз упали ничего не было. Шишка побыла у меня сутки и все. Главное, чтоб с Женечкой ничего не произошло, было бы гораздо хуже.