Медведева и Милохин рассказали о своем поцелуе

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своем поцелуе на шоу «Ледниковый период». Пара пришла на передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ургант: — Вашего поцелуя еще не было в эфире, но все о нем говорят. Вы нам объясните, насколько нужно обладать выдержкой, профессионализмом, чтобы ничего между вам нет, а тут — раз? В эпоху пандемии!

Медведева: — У нас QR-коды есть.

Милохин: — Нас держит в плену Илья Авербух. Точнее держал, пока не закончился проект.

Медведева: — И он нас заставлял.

Милохин: — Заставлял нас целоваться.

Ургант: — Как Илья это репетирует? Он сам проверяет эти вещи?

Милохин: — Мы не репетировали ни разу.

Медведева: — Он только с Лизой Арзамасовой.