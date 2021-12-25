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Медведева и Милохин рассказали о своем поцелуе

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Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своем поцелуе на шоу «Ледниковый период». Пара пришла на передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ургант: — Вашего поцелуя еще не было в эфире, но все о нем говорят. Вы нам объясните, насколько нужно обладать выдержкой, профессионализмом, чтобы ничего между вам нет, а тут — раз? В эпоху пандемии!

Медведева: — У нас QR-коды есть.

Милохин: — Нас держит в плену Илья Авербух. Точнее держал, пока не закончился проект.

Медведева: — И он нас заставлял.

Милохин: — Заставлял нас целоваться.

Ургант: — Как Илья это репетирует? Он сам проверяет эти вещи?

Милохин: — Мы не репетировали ни разу.

Медведева: — Он только с Лизой Арзамасовой.

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Анна Горшкова все материалы автора
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