Милохин рассказал о татуировке посвященной Медведевой
00:20
Тиктокер Даня Милохин рассказал о татуировке, посвященной фигуристке Евгении Медведевой в передаче «Вечерний Ургант».
Милохин: — Люблю удивлять людей, особенно, с которыми мне придется работать полгода. И я подумал, что если я набью татуировку, означающую Евгению Медведеву, она удивится сильно. И она удивилась, мне хватило эмоций. Я хотел вначале набить без белья медведя, но подумал, что это будет вообще... (смеется).
Ургант: — Почему на животе написано «люблю Даню»?
Милохин: — Ну вот эту надпись она просила свести.
Медведева: — Да, я сначала просила вообще свести эту татуировку. Потом удалила это смс и смирила с тем, что это навсегда. Прикольная.
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю