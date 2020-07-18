Мать погибшей фигуристки госпитализирована в психиатрическую больницу

Мать погибшей фигуристки Екатерины Александровской доставлена в психиатрическую больницу, сообщает «Рен ТВ». Мать чемпионки мира среди юниоров, узнав о гибели дочери, пережила шок и не могла прийти в себя, а затем ей стало еще хуже.

По предварительной версии, 20-летняя Александровская покончила с собой.

Девушка с 2011 года выступала в парном катании. Она поменяла спортивное гражданство на австралийское. Вместе со своим партнером Харли Уиндсором выиграла финал юниорского Гран-при и стала чемпионкой мира среди юниоров. Пара также дважды выигрывала чемпионат Австралии.