Мать погибшей фигуристки госпитализирована в психиатрическую больницу
14:22
Мать погибшей фигуристки Екатерины Александровской доставлена в психиатрическую больницу, сообщает «Рен ТВ». Мать чемпионки мира среди юниоров, узнав о гибели дочери, пережила шок и не могла прийти в себя, а затем ей стало еще хуже.
По предварительной версии, 20-летняя Александровская покончила с собой.
Девушка с 2011 года выступала в парном катании. Она поменяла спортивное гражданство на австралийское. Вместе со своим партнером Харли Уиндсором выиграла финал юниорского Гран-при и стала чемпионкой мира среди юниоров. Пара также дважды выигрывала чемпионат Австралии.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/724973-mat-pogibshei-v-moskve-figuristki-gospitalizirovali-v-psikhbolnitsu
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