Траньков: «Базарову сложно назвать моим принципиальным соперником — из-за несоизмеримости карьер»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков объяснил «СЭ» свою жесткую реакцию на слова чемпионки России в парном катании Веры Базаровой об отсутствии чистых прокатов у подопечных Транькова Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Также Траньков не согласился, что его пара меняет технику.

— Четверной выброс сальхов удался Бойковой/Козловскому, потому что технику поменяли?

— Дело в том, что технику никакую никто не меняет, это бред. Видимо, от какой-то неудовлетворенной спортивной карьеры, а может, и тренерской.

— Почему ты так жестко отреагировал на критику Веры Базаровой? У вас давние счеты, простите?

— У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер — сложно назвать ее каким-то принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет. Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в своем собственном Telegram-канале — думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд какими-то желтыми сайтами — это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в своей уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит — меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов — я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам — если Вера считает себя тренером — оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история, — сказал Траньков «СЭ».