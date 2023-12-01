Траньков объяснил, ради чего Бойковой и Козловскому нужен четверной выброс

Двукратный олимпийский чемпион и тренер пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Максим Траньков в интервью «СЭ» рассказал, что элемент ультра-си его паре нужен для прыжкового чемпионата России.

— Максим, четверной выброс сальхов для Бойковой/Козловского под чемпионат России готовите? Не слишком ли травмоопасно?

— Да, на чемпионат России готовим, но по прыжкам. Много мы его не делаем, но он довольно хорошо получается, так что особого риска нет, каких-то криминальных попыток с травмами не бывает.

— Получается, чемпионат России по прыжкам состоится?

— Бог располагает, как говорится, а мы готовимся.

— Повторишь популярную фразу про то, что оценки за четверные элементы должны быть выше?

— Я не знаю, насколько оценки за него должны быть выше или ниже, но могу сказать, что исполнение вчера на тренировке очень достойное. Мне кажется, лучше выброса четверного я еще не видел, — сказал Траньков «СЭ».