Неожиданный баттл в нашем фигурном катании: тренер команды Тутберидзе закусился с чемпионкой России

В парном катании тоже бывает жарко.

Неожиданно эфир на YouTube-канале «Кваксель» с участием вице-чемпионка Европы и чемпионки России Веры Базаровой вызвал мини-бурю в российском парном катании. Базарова, комментируя выступления пары группы Этери Тутберидзе Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, позволила себе сказать, что результаты чемпионов страны после перехода от Тамары Москвиной не идеальны:

— Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением у Саши, может, поэтому они решились на перемены, — сказала фигуристка и тренер в эфире.

Чем спровоцировала недовольство тренера пары, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Он выложил в свой Telegram-канал успешную попытку четверной выброса сальхова фигуристами «с приветом Вере с говорящей фамилией».

А затем в комментариях еще раз приложил экс-соперницу на льду.

Обозреватель «СЭ» связался с обоими участниками диспута, чтобы понять аргументацию, и вот что услышал. Примирения не произошло, более того, так и непонятно — меняли Бойкова/Козловский технику или нет. О, это сложное и непонятное фигурное катание. Но Траньков считает, что может в своем Telegram-канале выражаться как ему заблагорассудится, а Базарова заявила, что вряд ли сменит фамилию.

Максим Траньков: «Никаких счетов с Базаровой у нас не может быть — из-за соизмеримости карьер»

— Максим, четверной выброс сальхов для Бойковой/Козловского под чемпионат России готовите? Не слишком ли травмоопасно?

— Да, на чемпионат России готовим, но по прыжкам. Много мы его не делаем, но он довольно хорошо получается, так что особого риска нет, каких-то криминальных попыток с травмами не бывает.

— Получается, чемпионат России по прыжкам состоится?

— Бог располагает, как говорится, а мы готовимся.

— Повторите популярную фразу про то, что оценки за четверные элементы должны быть выше?

— Я не знаю, насколько оценки за него должны быть выше или ниже, но могу сказать, что исполнение вчера на тренировке очень достойное. Мне кажется, лучше выброса четверного я еще не видел.

— Это благодаря тому, что технику поменяли?

— Дело в том, что технику никакую никто не меняет, это бред. Видимо, от какой-то неудовлетворенной спортивной карьеры, а может, и тренерской.

Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Почему вы так жестко отреагировали на критику Веры Базаровой? У вас давние счеты, простите?

— У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер — сложно назвать ее каким-то принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет. Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в своем собственном Telegram-канале — думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд какими-то желтыми сайтами — это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в своей уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит — меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов — я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам — если Вера считает себя тренером — оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история.

— Вы же комментируете на Первом канале. Тоже других тренеров и спортсменов, получается.

— Я не знаю, насколько это этично. Думаю, если это неэтично, то комитет по этике Федерации фигурного катания на коньках России обратит на это внимание и может мне это запретить. Или не запретить. Но у меня есть образование, я этому учился, я не просто приглашенный эксперт — и занимаюсь этой работой много лет, больше десяти. И если говорить об отзывах о моей работе в кулуарах фигурного катания, а не на ветках фанатских обсуждений, то оценки позитивные. И от тренеров, и других людей.

— Насчет этики не возьмусь говорить, но за шоу спасибо. Оно фигурному катанию нужно.

— Цели вызвать шумиху не было, естественно. И как там пишут, я никакие комментарии не закрывал, а просто удалил ветку, где откровенно собачились между собой люди. Я не хочу, чтобы люди ругались друг с другом из-за ерунды. Видимо, после этого стало невозможно комментировать последние посты. Я просто только недавно их открыл и не до конца разобрался, как это работает. (смеется)

Вера Базарова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вера Базарова: «Единственное, что услышала от Транькова — у меня какая-то не такая фамилия»

— Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, А удивлена, потому что, на мой взгляд, я не сказала ничего кричащего, лживого или обидного. Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары. Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне — я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

— Четверной выброс вам понравился?

— Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса ине могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы — сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.А то, что это так задело Максим Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него никаких конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное — что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию — хотя сомневаюсь.