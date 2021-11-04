Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» назвал попадание Елизаветы Туктамышевой на Олимпиаду надеждой для многих и положительно оценил ее выступления в олимпийском сезоне.

— Лиза справляется с элементами. Она что, не заслуживает поехать на Олимпиаду? Заслуживает. Она боец. Прекрасно выглядит, качественно катается. Илья Авербух участвовал в постановке различных ее программ. Если она на чемпионате России хорошо откатает, попадет в тройку — спокойно должна ехать. Что она поборется за тройку, я не сомневаюсь. Хотя ей, конечно, нелегко бороться с кланом Тутберидзе. Это непосильная задача. Но она с ней справляется. Я за Лизу. Но я не говорю, что давайте все на эту сторону встанем, и все. Я и за Валиеву, и за Щербакову. Лиза заслуживает свое место на Олимпиаде, так же как и остальные девушки. Но ее появление там даст большую надежду многим.

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