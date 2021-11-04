Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» прокомментировал олимпийскую программу Камилы Валиевой на музыку из «Болеро» Мориса Равеля.

— Валиева, как обычно первая девочка у Этери, бьет все рекорды. Это прекрасно. Такие люди, как Валиева, да и все девчонки Тутберидзе, — двигатели прогресса. Фигурное катание должно развиваться.

Что касается понимания... А вы знаете, как Равелю пришла в голову мысль написать «Болеро»? Он стоял в цехе, смотрел на работавшие машины. И ритм, который они задавали, навеял ему идею. То есть что Валиева должна понимать? Здесь, я думаю, ты включаешь музыку и делаешь свою историю. Кто как понимает — абстракция. Каждый видит свое, и не обязательно эти истории должны совпадать. Если она чувствует эту музыку, все получается.

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