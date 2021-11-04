Хореограф «Ледникового периода»: «Популярность фигурного катания начала расти не из-за Медведевой и Загитовой»

Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» поспорил с тем, что всплеск интереса фигурного катания произошел из-за Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Все началось с Ильи Авербуха, когда у него пошел «Ледниковый», сразу приток детей в школы увеличился десятикратно.

— То есть бум фигурного катания вы связываете с «Ледниковым»?

— Да, это статистика показала. Нам это говорили старшие тренеры различных московских школ. Что популяризация пошла огромными скачками.

— Многие считают, что это из-за Загитовой и Медведевой в Пхенчхане.

— Да нет, конечно! Когда пошел еще первый «Ледниковый», рейтинг был очень высокий. Стали детей приводить, а потом уже пошло дальнейшее развитие спорта. И шоу Ильи Авербуха, и ледовые спектакли, и потом соревнования начали показывать. Раньше ничего не показывали! Сейчас даже какой-то Кубок России в Сызрани транслируют. Кто какие претензии может предъявить? Популярность начала расти далеко не с Жени Медведевой и Алины Загитовой. Почему помню — до нас донесли информацию о школах, и мы очень радовались. А много лет уже прошло.

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