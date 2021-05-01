Алексей Железняков, хореограф отделения «Хрустальный», прокомментировал «СЭ» сравнение возвращения фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.

— Вы упомянули Алену Косторную. Можете сравнить то состояние, в котором она пришла и в котором она сейчас?

— Разница видна, да и всем болельщикам это видно. В стабильное психологическое состояние она вернулась. Она теперь чувствует себя комфортно! Работает и пашет, как все. Как она сказала: «Теперь я чаще улыбаюсь». Теперь она улыбается по-настоящему искренне и не наигранно. Сейчас чувствует себя прекрасно. Как раз то, что надо для серьезной работы.

— Можно сказать, что с Сашей будет то же самое?

— Вполне может быть! Главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности: не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что «я ракета». Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть! Вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с легким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьезный уровень.

Сейчас она возвращается в семью. Уверен, что все ее примут и без злобы. Как Алену Косторную все приняли, так произойдет и с Сашей. Пройдет недельки две, она успокоится и все встанет в свое русло", — сказал Железняков.

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

(Данил Алешин)