«Красавица». Солдатова оценила показательное выступление Загитовой на чемпионате России
Солдатова оценила показательное выступление Загитовой на чемпионате России
13:49
Российская гимнастка Александра Солдатова оценила выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на чемпионате России.
Загитова опубликовала пост с фотографиями с выступления у себя в Instagram.
«Красавица», — написала в комментариях Александра Солдатова.
Александра Солдатова прокомментировала выступление Алины Загитовой на чемпионате России. Фото Instagram
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В конце декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Алина Загитова не принимала участия в официальных соревнованиях, выступив с показательным номером в последний день турнира.
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