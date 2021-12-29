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«Красавица». Солдатова оценила показательное выступление Загитовой на чемпионате России

Солдатова оценила показательное выступление Загитовой на чемпионате России
13:49
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская гимнастка Александра Солдатова оценила выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на чемпионате России.

Загитова опубликовала пост с фотографиями с выступления у себя в Instagram.

«Красавица», — написала в комментариях Александра Солдатова.

Александра Солдатова прокомментировала выступление Алины Загитовой на чемпионате России. Фото Instagram
Александра Солдатова прокомментировала выступление Алины Загитовой на чемпионате России. Фото Instagram

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В конце декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Алина Загитова не принимала участия в официальных соревнованиях, выступив с показательным номером в последний день турнира.

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Иван Торопцев все материалы автора
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