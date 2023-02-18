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Сегодня, 16:39

Лев Лазарев рассказал об особенностях работы с тренером Давыдовым

Алина Савинова
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Фигурист Лев Лазарев поделился мнением о тренере Сергее Давыдове.

«Он не очень эмоционально реагирует [на прокаты], может порадоваться или сказать, что сегодня не очень хорошо получилось, в следующий раз будет лучше. Я думаю, что он веселый, справедливый и очень любит свою работу», — приводит ТАСС слова Лазарева.

В четверг, 16 февраля, Лазарев занял второе место на первенстве России среди юниоров в Перми.

Источник: https://tass.ru/sport/17084869
Фигурное катание
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