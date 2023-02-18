Лев Лазарев рассказал об особенностях работы с тренером Давыдовым

Фигурист Лев Лазарев поделился мнением о тренере Сергее Давыдове.

«Он не очень эмоционально реагирует [на прокаты], может порадоваться или сказать, что сегодня не очень хорошо получилось, в следующий раз будет лучше. Я думаю, что он веселый, справедливый и очень любит свою работу», — приводит ТАСС слова Лазарева.

В четверг, 16 февраля, Лазарев занял второе место на первенстве России среди юниоров в Перми.