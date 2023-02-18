Попова о пении Загитовой: «Было немножко помощи, но Алина — огромная молодец»

Российская фигуристка и тренер, постоянный эксперт YouTube-канала «Кваксель» Бетина Попова в эфире поделилась мнением о дебюте Алины Загитовой как певицы на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Олимпийская чемпионка пела дуэтом с Zivert.

— У кого лучше получается — у Валиевой сняться в клипе или у Загитовой спеть?

— Это неравноценно, Камила в клипах — в своей стихии. Загитова была не в своей стихии, стоя с микрофоном в руках, сколько лет она занималась фигурным катанием! Похоже на путь Бузовой? А Бузова — тоже олимпийская чемпионка, напомните? Я не то чтобы разбираюсь в вокале, но мне показалось, что там было немножко помощи. Очень мягкий звук был. Но выход был крутой для любителей фигурного катания. На ледовом шоу как раз логично было устроить ее дебют как певицы. Если бы Алина еще каталась, когда пела, люди вообще бы сошли с ума. Итог, конечно, положительный, это создало интерес, ажиотаж. Все было замечательно. Она — огромная молодец, выйти и спеть перед огромным стадионом, сделать то, что ты никогда не делал, не побояться, это классно. Не было такого, что она замешкалась, все здорово.

Полностью интервью с Бетиной Поповой о Плющенко и Загитовой можно прочитать здесь.