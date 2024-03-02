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2 марта, 12:45

Кубок Первого канала: расписание и трансляция дня 2 марта

Кубок Первого канала пройдет в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Кубок Первого канала» состоится в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта 2024 года. «СЭ» публикует расписание первого соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание Кубка Первого канала на 2 марта

2 марта, суббота

14:00-14:10 — Церемония открытия.
14:10—14:14 — Представление команд-участниц.
14:14—14:40 — Танцы на льду, РТ.
14:40—15:10 — Парное катание, КП.
15:10—15:37 — Баттл элементов.
15:37—15:57 — Подготовка льда.
15:57—16:45 — Женщины, КП.
16:45—17:33 — Мужчины, КП.

В прямом эфире следить за выступлениями фигуристов можно на официальном сайте федерального телеканала 1tv.ru. В телеэфире покажут только часть турнира. Начинается эфир в 15:30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
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