Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство после выступлений танцоров и пар на Кубке Первого канала

На командном турнире Кубок Первого канала завершились выступления танцоров с ритм-танцами и пар с короткими программами. После парных видов сразу две команды делят лидерство: синие и красные набрали по 19 баллов. У коллектива Алины Загитовой 16 баллов, он идет на промежуточном третьем месте.

Результаты Кубка Первого канала в ритм-танце:

1. Александра Степанова — Иван Букин — 89,53

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 85,40

3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 84,00

Результаты Кубка Первого канала после КП пар:

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Елизаветы Туктамышевой) — 80,70

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Анны Щербаковой) — 78,96

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Команда Алины Загитовой) — 78,28

Положение команд после выступления танцоров и пар:

Команда Анны Щербаковой: 19

Команда Елизаветы Туктамышевой: 19

Команда Алины Загитовой: 16

Следующим конкурсом первого дня Кубка Первого канала станет битва элементов.