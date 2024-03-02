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2 марта, 15:22

Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство после выступлений танцоров и пар на Кубке Первого канала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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На командном турнире Кубок Первого канала завершились выступления танцоров с ритм-танцами и пар с короткими программами. После парных видов сразу две команды делят лидерство: синие и красные набрали по 19 баллов. У коллектива Алины Загитовой 16 баллов, он идет на промежуточном третьем месте.

Результаты Кубка Первого канала в ритм-танце:

1. Александра Степанова — Иван Букин — 89,53
2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 85,40
3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 84,00

Результаты Кубка Первого канала после КП пар:

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Елизаветы Туктамышевой) — 80,70
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Анны Щербаковой) — 78,96
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Команда Алины Загитовой) — 78,28

Положение команд после выступления танцоров и пар:

Команда Анны Щербаковой: 19
Команда Елизаветы Туктамышевой: 19
Команда Алины Загитовой: 16

Следующим конкурсом первого дня Кубка Первого канала станет битва элементов.

Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Анна Щербакова. Кубок Первого канала: команды Загитовой, Щербаковой и Туктамышевой в борьбе за трофей. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
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Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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