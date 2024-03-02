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2 марта, 11:03

Американцы Несет и Маркелов победили в танцах на льду на юниорском ЧМ

Сергей Разин
корреспондент
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Уроженец Волгограда Артем Маркелов и Лия Несет, представляющие США, завоевали золотые медали юниорского первенства мира в соревнованиях танцевальных пар.

Несет и Маркелов показали лучший результат в ритмическом и произвольном танцах и набрали в сумме 169,76 балла. Второе место заняли представители Израиля Елизавета Ткаченко и Алексей Кильяков (162,68), замкнули тройку лидеров Дарья Гримм и Михаил Савицкий из Германии (162,13).

Юниорское первенство мира проходит в китайском Тайбэе

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