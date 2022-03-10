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Сегодня, 17:13

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 марта в Саранске

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал точную дату проведения Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта в Саранске», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее источники уже сообщали, что турнир пройдет в Саранске в 20-х числах марта.

Напомним, что 28 февраля ФФККР сообщила, что приняла решение о переносе Кубка Первого канала. Соревнования должны были пройти на ледовой «ЦСКА Арене» ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России.

&laquo;Саранск Арена&raquo;. Все дороги ведут в Саранск? Почему столица Мордовии стала столицей фигурного катания России

Источник: https://tass.ru/sport/14027795
Фигурное катание
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