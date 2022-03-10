Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 марта в Саранске

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал точную дату проведения Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта в Саранске», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее источники уже сообщали, что турнир пройдет в Саранске в 20-х числах марта.

Напомним, что 28 февраля ФФККР сообщила, что приняла решение о переносе Кубка Первого канала. Соревнования должны были пройти на ледовой «ЦСКА Арене» ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России.