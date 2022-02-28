ФФККР сообщила о переносе Кубка Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что приняла решение о переносе Кубка Первого канала.

Соревнования должны были пройти на ледовой ЦСКА Арене ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России — участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец», которые также перенесены.

Отмечается, что о сроках проведения будет сообщено дополнительно.

Кубок Первого канала — это коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Первые соревнования состоялись год назад — с 5 по 7 февраля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт».