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Сегодня, 14:31

ФФККР сообщила о переносе Кубка Первого канала

Екатерина Савостина
Корреспондент
ФФККР сообщила о переносе Кубка Первого канала.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что приняла решение о переносе Кубка Первого канала.

Соревнования должны были пройти на ледовой ЦСКА Арене ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России — участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец», которые также перенесены.

Отмечается, что о сроках проведения будет сообщено дополнительно.

Кубок Первого канала — это коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Первые соревнования состоялись год назад — с 5 по 7 февраля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт».

Источник: https://fsrussia.ru/news/6047-informatsiya-o-perenose-kubka-pervogo-kanala.html
Фигурное катание
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