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Сегодня, 12:21

Фигуристы Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры

Виктория Кравченко
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Reuters

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, высказался об их будущем. Спортсмен отметил, что пока не знает, будет ли он продолжать карьеру.

«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но все равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — цитирует Морозова «БИЗНЕС Online».

На Олимпийских играх в Пекине Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали.

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/272836
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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