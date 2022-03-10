Фигуристы Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, высказался об их будущем. Спортсмен отметил, что пока не знает, будет ли он продолжать карьеру.

«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но все равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — цитирует Морозова «БИЗНЕС Online».

На Олимпийских играх в Пекине Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали.