Траньков считает, что у Тарасовой и Морозова есть все возможности продолжать карьеру

Максим Траньков, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поделился мнением о будущем пары.

«Нужно закончить этот сезон, как-то сесть поговорить. Пока я не слышал от них заявлений, что они собираются прекращать свою спортивную карьеру. Тем более что, в принципе, есть все возможности продолжать. И здоровье есть, и, как мы видим, стабильность.

Два серебра на двух Олимпиадах. Почему не замахнуться на что-то большее? В принципе, такие возможности есть", — приводит слова Транькова ТАСС.

Ранее Морозов заявил, что они с Тарасовой пока не определились с продолжением карьеры.

На Олимпийских играх в Пекине пара завоевала серебряные медали.