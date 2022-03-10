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Сегодня, 19:10

Траньков считает, что у Тарасовой и Морозова есть все возможности продолжать карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент

Максим Траньков, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поделился мнением о будущем пары.

«Нужно закончить этот сезон, как-то сесть поговорить. Пока я не слышал от них заявлений, что они собираются прекращать свою спортивную карьеру. Тем более что, в принципе, есть все возможности продолжать. И здоровье есть, и, как мы видим, стабильность.

Два серебра на двух Олимпиадах. Почему не замахнуться на что-то большее? В принципе, такие возможности есть", — приводит слова Транькова ТАСС.

Ранее Морозов заявил, что они с Тарасовой пока не определились с продолжением карьеры.

На Олимпийских играх в Пекине пара завоевала серебряные медали.

Источник: https://tass.ru/sport/14030151
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Максим Траньков
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