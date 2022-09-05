Косторной назначили дату операции на бедре
Фигуристке Алене Косторной 6 сентября предстоит операция на бедре из-за разрыва суставной губы и рецидива других травм.
«Сейчас я в больнице. Операцию назначили на завтра», — цитирует ТАСС Косторную.
Операция должна была пройти 9 августа, но ее перенесли по медицинским показаниям.
19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, победительницей финала юниорского Гран-при 2018 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15651959
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