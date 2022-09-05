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5 сентября, 15:55

Косторной назначили дату операции на бедре

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристке Алене Косторной 6 сентября предстоит операция на бедре из-за разрыва суставной губы и рецидива других травм.

«Сейчас я в больнице. Операцию назначили на завтра», — цитирует ТАСС Косторную.

Операция должна была пройти 9 августа, но ее перенесли по медицинским показаниям.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, победительницей финала юниорского Гран-при 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15651959
Фигурное катание
Алена Косторная
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