Косторной назначили дату операции на бедре

Фигуристке Алене Косторной 6 сентября предстоит операция на бедре из-за разрыва суставной губы и рецидива других травм.

«Сейчас я в больнице. Операцию назначили на завтра», — цитирует ТАСС Косторную.

Операция должна была пройти 9 августа, но ее перенесли по медицинским показаниям.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, победительницей финала юниорского Гран-при 2018 года.