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Фигурное катание

5 сентября, 15:42

Веронике Жилиной поменяли короткую программу

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Российской фигуристке Веронике Жилиной поменяли короткую программу. Как сообщил «СЭ» тренер спортсменки Евгений Плющенко, это было его решение.

На контрольных прокатах юниорской сборной спортсменка каталась с программой под композицию исполнительницы Лары Фабиан Je t'aime. Но эта постановка была названа слишком взрослой для юной фигуристки, некоторыми экспертами. В итоге было принято решение исполнять на соревнованиях другую программу — которая ставилась параллельно с этой.

На Первенстве Москвы Жилина выступала с новой постановкой — под музыку из балета «Лебединое озеро».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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