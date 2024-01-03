Косторная назвала хайпом слова дизайнера Куклычевой об отказе от сотрудничества

Российская фигуристка Алена Косторная отреагировала на слова дизайнера Алены Куклычевой, которая заявила об отказе от сотрудничества со спортсменкой.

3 января дизайнер заявила, что прекратила сотрудничать с Косторной, намекнув на долги фигуристки из-за неоплаченных костюмов.

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», — цитирует Косторную РИА «Новости».

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании. Спортсменка становилась чемпионкой Европы, а также завоевывала серебряную и бронзовые медали чемпионата России.