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Сегодня, 21:07

Косторная назвала хайпом слова дизайнера Куклычевой об отказе от сотрудничества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная отреагировала на слова дизайнера Алены Куклычевой, которая заявила об отказе от сотрудничества со спортсменкой.

3 января дизайнер заявила, что прекратила сотрудничать с Косторной, намекнув на долги фигуристки из-за неоплаченных костюмов.

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», — цитирует Косторную РИА «Новости».

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании. Спортсменка становилась чемпионкой Европы, а также завоевывала серебряную и бронзовые медали чемпионата России.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Алена Косторная
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Дизайнер Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной и намекнула на долги фигуристки

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