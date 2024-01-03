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Сегодня, 22:33

Цзю поддержал Тарасову, которая назвала фигурное катание спортом номер один в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что фигурное катание — спорт номер один в России.

«Самый популярный вид спорта в России? Все зависит от регионов. Ханты-Мансийск — биатлон, есть регионы, где бокс развит, футбол и баскетбол. Есть функционеры, которые развивают тот или иной вид спорта. Думаю, так происходит по всему миру. Есть виды спорта, финансируемые государством. А некоторые виды спорта приносят прибыль как бокс. Считаю его самым прибыльным. Он может быть полностью на самоокупаемости и приносить прибыль и государству, и ребятам. Конечно, Тарасова не скажет, что бокс — самый популярный вид спорта. Фигурное катание — вид спорта всей ее жизни. Поддержу ее. Фигурка — популярный вид спорта, но он зимний. Это не вид спорта, который всемирный. Понимаете, я за любой вид спорта, лишь бы наши дети не шлялись по улицам, а занимались в залах», — приводит слова Цзю Sport24.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-609588-konstantin-tszyu-podderzhal-tarasovu-ona-nazvala-figurnoye-kataniye-samym-populyarnym-vidom-sporta-v-rossii
Бокс
Фигурное катание
Костя Цзю
Татьяна Тарасова
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