Костомаров — о первой реакции на ампутацию: «Первое время жалел, что остался жив»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что тяжело перенес ампутацию конечностей.

«Когда увидел ужас с руками и ногами, ужаснулся, был весь в бинтах и трубках. Еще большим шоком стала потеря ступней, горько зарыдал, когда узнал. Первое время жалел, что остался жив. Для чего оставлять такого человека жить? Что он будет делать в жизни?» — приводит слова Костомарова matchtv.ru.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.