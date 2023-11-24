Трусова объяснила, почему решила заниматься стрип-пластикой

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова рассказала, почему решила пойти на занятия по стрип-пластике.

«Я еще до Олимпиады хотела пойти на уроки, но переживала, что у меня не будет времени, что не смогу вместе с тренировками этим заниматься. Высокие каблуки меня никогда не смущали. Конечно, когда первый раз надела, то искала баланс, но в целом — нормально. Да мы особо и не стоим на каблуках (смеется)», — сказал Трусова в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Бес Комментариев».

Также 19-летняя фигуристка рассказала, что не всегда удается ходить постоянно на занятия.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую. Почему это считают пошлым? У всех свое мнение, каждый считает так, как ему хочется», — заявила Трусова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.