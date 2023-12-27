Костомаров рассказал, что сам водит машину

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что он сам водит машину.

— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.

— Да, я сам езжу.

— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?

— Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что-то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями, — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

В сентябре стало известно, что фигурист купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей.

Вчера, 26 декабря, Костомаров заявил, что у него пока не все получается на льду, но он намерен работать над этим.