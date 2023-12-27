Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:01

Костомаров рассказал, что сам водит машину

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что он сам водит машину.

— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.

— Да, я сам езжу.

— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?

— Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что-то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями, — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

В сентябре стало известно, что фигурист купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей.

Вчера, 26 декабря, Костомаров заявил, что у него пока не все получается на льду, но он намерен работать над этим.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1999175_Kostomarov_rasskazal_chto_vodit_mashinu_i_prijehal_v_Krasnogorsk_samostojatelno?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев рассказал, как относится к смене российскими фигуристами спортивного гражданства

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости