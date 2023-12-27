Костомаров исполнил танец из сериала «Слово пацана»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выложил новое видео, где вместе с женой Оксаной Домниной исполняет танец из популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Идем в ногу со временем с моей роднулей», — написал фигурист в своих соцсетях.

В начале 2023 года фигуриста госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Роман впервые после операций выступил с номером на льду, а также вместе с Татьяной Навкой повторил номер «Кармен».