Костомаров показал тренировку дочери: «Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал, как его дочь занимается теннисом. Фигурист в своем Telegram-канале опубликовал видео того, как 12-летняя Анастасия тренируется.

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», — написал Костомаров.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля спортсмена выписали из больницы.