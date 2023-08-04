Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:59

Российская фигуристка Самоделкина намерена получить спортивное гражданство Казахстана

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан, сообщает «РИА Новости».

16-летняя фигуристка хочет выступать за Казахстан. ФФККР пока не дала разрешение на переход Самоделкиной.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230804/samodelkina-1888159327.html
Фигурное катание
Софья Самоделкина
4
3
Читайте также
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров показал тренировку дочери: «Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу»

Тарасова — о возможном выступлении Самоделкиной за Казахстан: «Не обидно, что можем упустить. Талантом не считаю»
Новости
RSS RSS
Все новости