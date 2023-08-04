Российская фигуристка Самоделкина намерена получить спортивное гражданство Казахстана

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан, сообщает «РИА Новости».

16-летняя фигуристка хочет выступать за Казахстан. ФФККР пока не дала разрешение на переход Самоделкиной.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.