Загитова рассказала, почему ее любят фанаты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему, по ее мнению, к ней много внимания со стороны болельщиков.

«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней. Может быть, поэтому», — цитирует Загитову «РИА Новости».

Сегодня, 3 июля, Загитова провела автограф-сессию на хоккейном турнире в Сочи.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях