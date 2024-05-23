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Сегодня, 17:55

Бестемьянова — о переходе Самоделкиной в сборную Казахастана: «Она все делает правильно. Ее не ценили здесь»

Сергей Жуков
корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Человек явно настроен на переход. ФФККР не намерена препятствовать смене спортивного гражданства? Если она уже получила гражданство Казахстана, то о каких препятствиях идет речь? Она уже больше года не выступает. На каких основаниях можно препятствовать? Для чего? Чтобы не взять ее в сборную, когда она была в шестерке лучших после чемпионата России? Это факты, которые с ней свершились. Она все делает правильно. Ее не ценили здесь. Что же ей остается делать?» — сказала Бестемьянова «СЭ».

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она завоевала серебро на втором этапе «Гран-при России» и выиграла пятый этап «Волжский пируэт».

Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Софья Самоделкина
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