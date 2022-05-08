Кондратюк опубликовал совместное фото с Трусовой и эмодзи в виде сердца

Российский фигурист Марк Кондратюк выложил совместное фото с Александрой Трусовой с отдыха в Дубае.

В качестве подписи Марк оставил эмодзи в виде сердца.

Ранее болельщики опубликовали снимок, на котором спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. А 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.