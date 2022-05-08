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Сегодня, 12:50

Мишина оценила выступление Семененко в первом шоу после травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина высказалась о выступлении спортсмена на ледовом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», приуроченном ко Дню Победы.

«Я думаю, он прокатал удачно, с душой и с настроением. Важно, что снова в строю», — цитирует Мишину ТАСС.

В середине апреля Семененко, выступая на шоу Евгения Плющенко, неудачно упал, пытаясь исполнить четверной прыжок, и ударился головой о лед.

Фигурист был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля Семененко выписали из больницы.

Источник: https://tass.ru/sport/14575359
Фигурное катание
Евгений Семененко
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