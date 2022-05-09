Трусова показала совместное фото с Кондратюком в Дубае
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале опубликовала совместное фото с Марком Кондратюком. Спортсмены отдыхают в Дубае.
8 мая Кондратюк выложил другое совместное фото, где в качестве подписи фигурист оставил эмодзи в виде сердца.
Ранее болельщики опубликовали снимок, на котором спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу.
17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. А 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
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