Трусова показала совместное фото с Кондратюком в Дубае

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале опубликовала совместное фото с Марком Кондратюком. Спортсмены отдыхают в Дубае.

8 мая Кондратюк выложил другое совместное фото, где в качестве подписи фигурист оставил эмодзи в виде сердца.

Ранее болельщики опубликовали снимок, на котором спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. А 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.