Комментатор Гришин сообщил, что с пассажирами самолета в Саранске все в порядке

Комментатор Александр Гришин в разговоре с «СЭ» сообщил, что все пассажиры в Саранске покинули воздушное судно после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом.

«С нами все в порядке. Мы вышли из самолета. Как так получилось, что самолет выкатился со взлетной полосы? Точно не знаю», — сказал Гришин «СЭ».

На борту находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

Специалисты прилетели в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартует 6 февраля.