Пассажиры выкатившегося за пределы посадочной полосы самолета в Саранске покинули салон

Пассажиры выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета в Саранске, в котором находились российские тренеры по фигурному катанию, покинули салон, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что во время посадки воздушное судно резко свернуло в гору снега. Как отмечает источник, аэропорт города временно закрыт на прием и выпуск самолетов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, рассказала «СЭ», что она и ее коллеги не пострадали.

Помимо Тарасовой на борту были Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала. Специалисты прилетели в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартует 6 февраля.