«Когда я была спортсменкой...» Загитова оговорилась при ответе на вопрос о продолжении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ушла от ответа на вопрос о продолжении карьеры. Фигуристка последний раз выходила на лед 7 декабря 2019 года в финале «Гран-при» в Турине, а потом объявила о приостановке выступлений на соревнованиях.

В этом сезоне 18-летняя чемпионкой работает ведущей телепередачи «Ледниковый период». При этом в интервью в прямом эфире «Матч ТВ» она произнесла «Когда я была спортсменкой...», но потом поправилась.

— Естественно, столкнулась с проблемой, что нужно говорить со спортсменом с другой стороны, — сказала Загитова. — Задавать вопросы: «Расстроились ли вы?» Меня это, когда я была спортсменкой, очень раздражало.

— Вы вернетесь в спорт?

— Увидим — посмотрим. Сейчас коронавирус, отменяется много соревнований. Это сложная ситуация для всего спорта... Естественно, если я вернусь, будет трудно. Всем будет трудно, это спорт.