Валиева посетила матч ЦСКА — «Торпедо» после объявления о дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева впервые появилась на публике после объявления о дисквалификации.

Спортсменка посетила матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» в Москве. Фотографию со встречи опубликовал певец Ян Осин.

Фото Ян Осин, Соцсети

«Сегодня на игру ЦСКА — «Торпедо» приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала «Торпедо», а мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации», — подписал артист фото в соцсети.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Отстранение фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.