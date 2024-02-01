Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

1 февраля, 15:21

Валиева посетила матч ЦСКА — «Торпедо» после объявления о дисквалификации

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Ян Осин, Соцсети
1/2

Фигуристка Камила Валиева впервые появилась на публике после объявления о дисквалификации.

Спортсменка посетила матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» в Москве. Фотографию со встречи опубликовал певец Ян Осин.

Фото Ян Осин, Соцсети

«Сегодня на игру ЦСКА — «Торпедо» приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала «Торпедо», а мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации», — подписал артист фото в соцсети.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Отстранение фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
7
5
Читайте также
Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры в трех регионах страны
WP узнала о решении властей Украины уволить главкома ВСУ Залужного
Al Hadath сообщил об атаке на 11 целей проиранских формирований в Сирии
Захарова назвала «выстрелом в ногу» иск Киева против РФ в суд ООН
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Гамова считает, что допинг у Валиевой должен объяснить ее тренерский штаб

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости