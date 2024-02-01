Валиева посетила матч ЦСКА — «Торпедо» после объявления о дисквалификации
Фигуристка Камила Валиева впервые появилась на публике после объявления о дисквалификации.
Спортсменка посетила матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» в Москве. Фотографию со встречи опубликовал певец Ян Осин.
Фото Ян Осин, Соцсети
«Сегодня на игру ЦСКА — «Торпедо» приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала «Торпедо», а мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации», — подписал артист фото в соцсети.
В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.
Отстранение фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
Новости