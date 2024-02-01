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1 февраля, 17:32

Гамова считает, что допинг у Валиевой должен объяснить ее тренерский штаб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Екатерина Гамова считает, что причины попадания допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой нужно узнавать у ее тренерского штаба.

«Скажу от себя лично: мне безумно жаль Камилу — эту маленькую девочку, которая оказалась в столь трагичной для нее ситуации. То, как она переживала и проходила этот путь, не пожелаешь никому. Почему так произошло — вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм. Мы можем только гадать. Хочу сейчас поддержать Камилу. Ситуация такая, что можно понять и Всемирное антидопинговое агентство, и CAS, потому что они опираются на факты — было выявлено запрещенное вещество. Многие спортсмены сталкивались с поддельными препаратами, с тем, что недоглядели врачи, просто с несчастными случаями и незнанием списка запрещенных препаратов, о чем мы говорим на заседаниях комиссии, когда с нами работают коллеги из Российского антидопингового агентства. Неинформированность многих спортсменов приводит, к сожалению, и к таким последствиям. Обижаться или ругать CAS не имеет смысла — они, как я уже сказала, опираются на факты. Ситуация действительно трагичная, сожалею, что Камила в таком юном возрасте прошла через такой прессинг. Она была на тот момент еще совсем ребенком, это очень тяжело», — приводит слова Гамовой ТАСС.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

Источник: https://tass.ru/sport/19874651
Фигурное катание
Екатерина Гамова
Камила Валиева
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