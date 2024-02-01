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Допинг

1 февраля, 11:14

Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Сергей Разин
корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится. Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Также Бах заявил, что нужно применять еще более жесткие санкции, когда дело касается несовершеннолетних спортсменов.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Источник: https://tass.ru/sport/19873181
Камила Валиева
Томас Бах
МОК
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