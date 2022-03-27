Кадр дня: Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение
Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение
Тренер Этери Тутберидзе после произвольной программы на Кубке Первого канала помогла фигуристке Анне Щербаковой устранить носовое кровотечение.
Она подошла из-за спины тренера-хореографа Даниил Глейхенгауза и забрала у нее поданную им салфетку.
Это произошло во время интервью после проката. В это время ведущий Алексей Ягудин предложил публике поздравить 17-летнюю фигуристку с золотом Олимпиады.
Напомним, сегодня, 27 марта, у Щербаковой во время произвольной программы на Кубке Первого канала пошла кровь из носа.
Команда Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого, который прошел в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов.
Новости