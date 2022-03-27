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Сегодня, 21:07

Кадр дня: Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение

Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение
Роман Шишов
Корреспондент
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Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение.
Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение.
Тутберидзе помогла Щербаковой устранить носовое кровотечение.
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Тренер Этери Тутберидзе после произвольной программы на Кубке Первого канала помогла фигуристке Анне Щербаковой устранить носовое кровотечение.

Она подошла из-за спины тренера-хореографа Даниил Глейхенгауза и забрала у нее поданную им салфетку.

Это произошло во время интервью после проката. В это время ведущий Алексей Ягудин предложил публике поздравить 17-летнюю фигуристку с золотом Олимпиады.

Напомним, сегодня, 27 марта, у Щербаковой во время произвольной программы на Кубке Первого канала пошла кровь из носа.

Команда Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого, который прошел в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов.

Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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