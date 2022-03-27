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Сегодня, 21:00

Жулин: «Зачем чемпионат мира, если есть Кубок Первого канала? Роскошный турнир!»

Александр Жулин подвел итоги Кубка Первого канала
Антон Иванов
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Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» подвел итоги Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала прошел очень волнительно для меня. Получился очень крутой, роскошный турнир! Мне безумно понравилось. Почти все фигуристы прокатались просто идеально! Я такое количество четверных еще не видел никогда в своей жизни. Если честно, я даже не смотрел чемпионат мира. Зачем он нужен, если есть такой замечательный турнир. Кубок Первого канала вышел куда более зрелищнее и роскошнее. Западные сливки общества отвергли нас — жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура — неотъемлемая часть фигурного спорта. Без наших ребят этот вид спорта сразу становится совершенно другим», — сказал Жулин «СЭ».

Победу на турнире в Саранске одержала команда «Красная машина» Анны Щербаковой, которая обыграла команду «Время первых» Марка Кондратюка.

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. «Красная машина» Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна обошла Валиеву в произвольной программе. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Александр Жулин
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