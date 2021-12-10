Кацалапов показал детское фото: «Этот парень хочет заниматься хоккеем, но останется в фигурном катании. И не зря»

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что мечтал заниматься хоккеем и объяснил, как полюбил фигурное катание.

«Этому парню на фото 12 лет. Он занимается фигурным катанием, но еще не знает, куда его это приведет. Года через 2 он очень захочет заниматься хоккеем. Но останется в ФК. Потом окажется, что не зря. Вообще до каких-то весомых результатов я относился к ФК как к чему-то несерьезному, но на тренировках прям кайфовал. Окончательно влюбился в ФК я лет в 18, когда выиграл свой первый чемпионат мира. Ну и люблю до сих пор, и уже на всю жизнь, наверное», — написал у себя в Instagram Кацалапов.

Кацалапов является чемпионом мира в танцах на льду в паре с Викторией Синициной. Также спортсмен является обладателем олимпийского золота в командных соревнованиях на Играх в Сочи в 2014 году.