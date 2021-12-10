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Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

12:31
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игорь Образцов сообщил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах главы федерации.

«Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС слова Образцова.

Выборы главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга состоятся 17 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13167043

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Иван Торопцев все материалы автора
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