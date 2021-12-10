Комментатор Журанков: «Валиева стоит на спинах Медведевой и Загитовой»

Комментатор Андрей Журанков сравнил российскую фигуристку Камилу Валиеву с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Хочу ли я сравнить Медведеву с Валиевой? Не хочу. Но сделаю. Давайте так, 15-летняя Валиева и 15-летняя Медведева... Я о чем говорил — по тому, что было заложено до этих 15 лет и на каком уровне, на каком базисе Валиева вошла во взрослое фигурное катание, видно, что она этим базисом превосходит остальных... Можно сказать, что она стоит на спинах Медведевой и Загитовой, потому что она идет следом, но на самом деле тот базис, который в нее был заложен, делает ее в 15 лет ярче, чем были Медведева и Загитова в 15 лет. Вот и все.



Это притом, что Женя Медведева — единственная фигуристка за последние много-много лет, которая была самой стабильной. Еще раз: нельзя сравнивать Медведеву титулованную, Медведеву заслуженную, Медведеву просто потрясающую и Валиеву, которая только начинает свой путь. Мы говорим про 15 лет. Про то, кто как начинал во взрослом фигурном катании», — приводит «Чемпионат» слова Журанкова.

15-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров, в сезоне-2021/22 она выиграла два этапа серии «Гран-при» и вышла в финал соревнований, который должен был пройти в Осаке, но был отменен из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.