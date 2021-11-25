«Изначально не все пары равны по своим возможностям». Забияко недовольна вылетом с «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко в интервью «СЭ» рассказала о том, как отнеслась к вылету с телепроекта «Первого канала» «Ледниковый период».

«Я даже не до конца поняла, как эта система вылета работает. Изначально не все пары равны по своим навыкам, возможностям, опыту. И я это сразу понимала, но ничего не могла сделать. А голосование зрителей — субъективная вещь. Очень обидно, но это шоу, и у него свои правила. Раз оно так работает — значит, так и работает. Даже учитывая то, что конкуренция между парами существует и многие пары по итогу вылетели из проекта, я эту конкуренцию не ощущала. Точнее, не придавала ей первостепенного значения. Поскольку с самого начала понимала, что пары неравные и возможности у всех будут разные. С этим ничего не поделать, поэтому зачем переживать? Нужно просто получать удовольствие и хорошо делать свое дело. Радовать зрителя, не смотря на других», — сказала Забияко.

Отметим, что Забияко выступала в проекте с Никитой Пресняковым и вылетела в последнем выпуске.