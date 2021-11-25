Призер Олимпиады Забияко не понимала судейства на «Ледниковом периоде»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко в интервью «СЭ» рассказала о том, что не всегда понимала негативные отзывы судей в телепроекте «Ледниковый период».

«Бывало очень обидно видеть невысокие оценки. Особенно когда номер получился реально классно — по собственным ощущениям и со стороны на записи. Смотришь и думаешь: здорово же, не правда ли? Но вот оценки почему-то ставят не такие высокие. И говорят потом тебе, что не поняли номер. Так что осадочек остался. У нас была пара номеров, когда мы и сами признавали — были косяки, и претензии заслужены. Все по делу. Но вот самое большое разочарование — это то, как оценили наше танго Roxanne. После которого мы попали в номинацию в первый раз. Было безумно обидно, поскольку это был один из наших лучших номеров. Не только по эмоциям, но и в плане техники. Кроме заключительного, это и правда «пушка»! Я реально кайфанула, когда его катала», — сказала Забияко.

Отметим, что Забияко выступала в проекте с Никитой Пресняковым и вылетела в последнем выпуске.